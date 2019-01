Confrontos entre polícia e manifestantes contra entrada de mulheres num templo na Índia

Estes confrontos ocorreram diante do parlamento do Estado, em Thiruvananthapuram, embora se tivessem realizado manifestações também noutras cidades do Estado após a visita de duas mulheres sob proteção policial ao templo de Sabarimala, um dos mais sagrados do hinduísmo.

O templo está há semanas no centro de confrontos entre os tradicionalistas hindus e os partidários de uma decisão do Supremo Tribunal em outubro, que anulou a proibição de entrada imposta às mulheres entre os 10 e os 50 anos.

A entrada das duas mulheres no templo de Sabarimala, pouco antes do amanhecer e sob proteção policial, foi confirmada pelo chefe do governo local de Kerala, Pinarayi Vijayan.

A visita das mulheres, que continuam sob proteção da polícia, desencadeou manifestações, que juntaram na capital do Estado, Thiruvananthapuram, dezenas de mulheres tradicionalistas pedindo a demissão de Vijayan.

A maioria dos templos hindus não autoriza a entrada de mulheres durante o período menstrual, mas Sabarimala era um dos raros a proibir a sua entrada entre a puberdade e a menopausa.

Responsáveis locais do Bharatiya Janata Party (BJP) do primeiro-ministro, Narendra Modi, anunciaram hoje que organizarão dois dias de manifestações no Estado de Kerala (que é dirigido por uma aliança de esquerda) para protestar contra a entrada das duas mulheres no templo.

com Lusa