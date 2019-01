Brasileiros confiantes que Bolsonaro vai mudar ideologia e valores da família

Em declarações à agência Lusa em frente ao Palácio do Planalto, onde decorreu parte da cerimónia de tomada de posse de Bolsonaro, Daniel Campos de Souza, militar do Rio de Janeiro, disse que ficou feliz quando ouviu o novo Presidente "dizer que quer mudar a ideologia do Brasil".

"Estávamos caminhando para um país de esquerda e agora nós estamos caminhando para uma democracia", disse o militar, de 53 anos.

Considerando que o discurso de Bolsonaro, quando tomou posse como 38.º chefe de Estado do Brasil, esteve "com tudo o que ele disse na campanha e que o elegeu Presidente", Daniel Campos de Souza manifestou-se ainda satisfeito pelo destaque dado à "valorização da família e da moral cristã".

"O problema do Brasil é que somos carentes na área de segurança, saúde, educação e agora vamos caminhar para um país conservador que valoriza as nossas crianças" e "sem ideologia", acrescentou.

A importância da família e dos valores cristãos foram também destacados por Carlos Alberto Almeida, vendedor de jornais de São Gonçalo, Rio de Janeiro, considerando que estes elementos foram a base da vitória de Bolsonaro, que "lutou e chegou onde chegou sem usar a máquina pública".

Considerando que o discurso do novo Presidente "foi emocionante", o brasileiro de 59 anos destacou das palavras de Bolsonaro o compromisso de "governar sem viés ideológico para o povo unido pregando a igualdade de oportunidades e não o privilégio de algumas minorias".

Thais Gusmão, de 31 anos, formada em direito, também ficou emocionada com o discurso "humilde e patriota" de Bolsonaro, considerando que o Governo do novo Presidente "vai ser diferente", porque Bolsonaro "vai governar para o povo, sem viés político e ideológico".

"Eu fiquei bem feliz quando ele disse que vai fazer mudanças para toda a população. Ele disse que vai resgatar os valores familiares, o que chamou muito a minha atenção", acrescentou.

Rita Margaret Pepe, ativista política de 58 anos, também elogiou o "discurso excelente" do novo chefe de Estado, considerando que Bolsonaro "é a única pessoa capaz de libertação povo brasileiro do comunismo que já chegou a outros países da América Latina".

