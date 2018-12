Trump diz que paralisação do governo dos EUA pode prolongar-se "por muito tempo" se Democratas não aprovarem Muro com o México

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje que a paralisação do governo, por falta de fundos, pode arrastar-se por "muito tempo", se os Democratas não aprovarem o orçamento para o muro com o México.

Mais de 800.000 trabalhadores federais terão de meter folgas ou ser obrigados a trabalhar sem remuneração se a resolução sobre a lei de gastos orçamentais não for alcançada antes que o financiamento expire, ao final do dia de hoje.

"Se os Democratas votarem Não (à aprovação de fundos para a construção do muro na fronteira com o México), vai haver uma paralisação que durará muito tempo", escreveu hoje na rede social Twitter Donald Trump.

O Presidente ameaça não assinar o acordo de orçamento se os Democratas não facilitarem os mais de quatro milhões de dólares para o muro na fronteira com o México.

O 'tweet' de Trump surgiu minutos antes de uma reunião com os senadores Republicanos, para discutir o acordo orçamentário e a segurança nas fronteiras.

Há uma semana, Trump disse que ficaria "orgulhoso" de paralisar o governo, se não lhe dessem condições para garantir a segurança nas fronteiras.

Mas com o prazo limite para aprovação do acordo de orçamento a aproximar-se, Donald Trump começou a atirar a responsabilidade da paralisação do governo para o lado Democrata, responsabilizando-os pelo impasse nas negociações.

Esta semana, Trump pediu ao líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, para convencer os Democratas da Câmara superior do Congresso a viabilizar a construção do muro, para que o Presidente assine leis orçamentais que evitarão a paralisação do governo.

"O senador Mitch McConnell deve lutar pelo Muro e pela Segurança das Fronteiras tanto quanto lutou por alguma coisa. Ele precisará dos votos dos Democratas, mas como ficou provado na Câmara de Representantes (onde a medida foi aprovada), coisas boas acontecem", escreveu Trump no Twitter.

"Se o número de Democratas não for suficiente, será um Democrata a desligar o governo", acusou Trump.

Trump também encorajou McConnell, a mudar as regras do Senado para aprovar a lei de gastos orçamentais, baixando o limite de votos necessários de 60 para 51, o que implicaria uma menor necessidade de votos Democratas.

"Mitch, use a Opção Nuclear! O nosso país conta consigo!", escreveu o Presidente no Twitter, embora McConnell já tenha dito que não tenciona mudar regras no Senado.

Está em causa o financiamento de nove dos 15 departamentos do governo, dezenas de agências, incluindo os departamentos de Segurança Interna, Transportes, Interior, Agricultura, Estado e Justiça, bem como parques e florestas nacionais.

Contudo, muitas agências, incluindo o Pentágono e os departamentos de Assuntos de Veteranos e Saúde e Serviços Humanos, são exceções a esta lei orçamental e continuariam a operar como de costume.

O Serviço Postal dos EUA, que tem muitas encomendas para entregar no período festivo, também não será afetada, por ser uma agência independente.

Lusa