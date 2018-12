Voo da Southwest Airlines voltou para trás porque alguém se esqueceu... de um coração a bordo (sim, humano)

O tempo de vida de um coração fora do corpo humano é de algumas horas apenas. Daí a decisão de fazer o avião da Southwest Airlines voltar ao aeroporto de onde tinha descolado, pressupondo que o órgão se destinava a um transplante. Mas desde o fim de semana que os meios de comunicação norte-americanos se deparavam com um mistério: Nenhum dos hospitais contactados dizia estar à espera do coração para um doente.

Sabe-se agora que o órgão esquecido tinha sido enviado pela Sierra Donor Services, uma rede que liga dadores e recetores de órgãos no Norte da Califórnia e no estado do Nevada, para ser recuperada uma válvula.

Ao Seattle Times, a organização explica que enviou o coração através de uma transportadora, que o levantou em Sacramento, na Califórnia, para ser enviado para Seattle, mas acabou por ficar esquecido a bordo.

De regresso a onde era esperado, o coração foi finalmente, submetido à intervenção e a válvula, que não foi afetada pelo incidente, vai ser usada para transplante, embora ainda não tenha destinatário.

"O mais importante é que não estava ninguém à espera", resume Deanna Santa, da Sierra Donor Services.