E as passwords mais hackeadas deste ano são...

A SplashData, empresa de segurança informática sediada em Los Gatos, na Califórnia, EUA, revelou as 25 passwords mais hackeadas este ano e, pelo quinto ano consecutivo, em primeiro lugar ficou a palavra-passe "123456", seguida de "password" no segundo lugar.

Logo depois deste top, a lista continua com palavras-passe apenas numéricas: 123456789, 12345678, 12345, 111111 e 1234567. Também existem passwords com palavras no top 25, que incluem "iloveyou" (amo-te), em 10º lugar, e "welcome" (bem-vindo), em 13º lugar.

De acordo com a pesquisa realizada pela empresa, que teve em conta cinco milhões de contas hackeadas durante este ano, 10% das pessoas utilizaram pelo menos uma das 25 piores passwords do ano anterior, deixando as suas contas desprotegidas e muito suscetíveis a ataques de hackers.

Relativamente à localização dos utilizadores hackeados, a maior parte é da América do Norte e Europa Ocidental, mas as passwords sujeitas a ataques de hackers em sites para adultos não foram incluídas na pesquisa.

A empresa refere que os hackers facilmente atacam contas que têm como passwords nomes de celebridades, nomes de desportos e padrões simples do teclado, já que são combinações de fácil memória muito utilizadas.

Por isso, uma das recomendações é que se escolham palavras-passe com pelo menos 12 caracteres, que incluam letras e números. Além disso, é importante que se escolham diferentes passwords para as várias contas.

Os especialistas alertam para o facto de que adicionar apenas um número ou letra a uma palavra-passe comum é um truque ineficaz, já que, quando a maioria das pessoas altera a sua password, faz pequenas mudanças, como substituir um número por outro, por exemplo, fáceis de detetar pelos hackers.

Veja a lista completa das piores passwords deste ano:



1 . 123456

2. password

3. 123456789

4. 12345678

5. 12345

6. 111111

7. 1234567

8 .sunshine

9. qwerty

10. iloveyou

11. princess

12. admin

13. welcome

14. 666666

15. abc123

16. football

17. 123123

18. monkey

19. 654321

20. !@#$%^&*

21. charlie

22. aa123456

23. donald

24. password1

25. qwerty123