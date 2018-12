Novo drama nos EUA: Menino de três anos dispara acidentalmente contra irmã de oito meses

Polícia de Gallup

Segundo as autoridades do Novo México, EUA, o acidente, que aconteceu no sábado, deu-se quando Shayanne Nelson, de 18 anos, mãe das duas crianças e o namorado, Tyrell Bitsilly, de 21, estavam a tomar banho num quarto de motel em Gallup, deixando-as sem vigilância. O menino de três anos encontrou a arma e disparou por acidente sobre a irmã de oito meses, atingindo-a no rosto. A bebé foi transportada para um hospital, onde continua em risco de vida.

Quando a polícia chegou ao motel, encontrou um adulto com um bebé ferido ao colo, lê-se na acusação.

Shayanne Nelson garante que não sabia que havia uma arma no quarto e sugere que possa ter sido deixada pelos seus anteriores ocupantes, mas o casal foi detido e acusado de abuso infantil.

Bitsilly, que uma testemunha alega ter visto a limpar a arma depois do incidente, é ainda acusado de manipulação de provas.