Presidente da Nigéria garante que... está vivo. Rumores da sua morte circulavam há meses nas redes sociais

Durante cinco meses do ano passado, Buhari, que é candidato à reeleição nas eleições presidencais na Nigéria, em fevereiro, desapareceu da vida pública para receber tratamento médico - para que doença não se sabe - em Londres. Com o seu regresso nasceu a teoria, alimentada por alguns opositores políticos, de que teria sido substituído por um impostor sudanês, um sósia de nome Jubril.

No YouTube e no Facebook multiplicaram-se os vídeos a "provar" a teoria, mas... sem apresentar qualquer prova. E agora o próprio aproveitou uma conferência no domingo, na Polónia, para garantir que está vivo.

"Sou mesmo eu, garanto-vos. Vou celebrar em breve o meu 76ª aniversário", afirmou.