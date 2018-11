Mãe imigrante processa governo dos EUA em 60 milhões devido à morte da filha

Mariee Jauarez, de 19 meses, entrou saudável num centro de detenção para imigrantes, nos EUA, saiu muito doente, pouco mais de três semanas depois, e acabou por morrer. A mãe processou o Estado americano e reclama uma indemnização de 60 milhões de dólares (cerca de 53 milhões de euros) por homicídio devido à falta de cuidados de saúde no local de retenção.

A história começou a 1 de março quando a mãe, Yazmin Juarez, e a filha, Mariee, cruzaram a fronteira dos EUA, vindas da Guatemala, e pediram asilo. Foram detidas e levadas para um centro destinado aos imigrantes ilegais, no sul do Texas.

De acordo com o advogado que representa a mãe, a pequena Mariee foi examinada pelos médicos do centro, no dia 5 de março, e não apresentava problemas de saúde. No entanto, passados uns dias, Yazmin pede tratamento para a filha que estava com sintomas de infeção respiratória.

Nas duas semanas seguintes foram-lhe administrados vários medicamentos, mas o seu estado de saúde não melhorou. A 25 de março, mãe e filha são libertadas do centro e vão para a casa da avó da menina, que já reside nos EUA.

“Depois de se tornar claro que a Mariee estava gravemente doente, o centro simplesmente mandou-as embora”, referiu o advogado, citado pela CNN.

Imagem de ecrã da CNN Online

No dia seguinte, a bebé dá entrada nas urgência do hospital. Esteve internada seis semanas com graves problemas respiratórios e viria a morrer no dia 10 de maio, no hospital pediátrico de Filadélfia.

A queixa crime, agora formalizada, inclui várias instituições oficiais dos EUA, como o Department of Homeland Security e o Immigration and Customs Enforcement. Alegam que quem administra os centros onde retêm os imigrantes não prestou os cuidados médicos necessários à criança depois de a infeção se manifestar.

“O governo dos EUA tinha o dever de dar condições sanitárias seguras e cuidados médicos adequados a esta menina, mas falharam e as consequências são trágicas ", disse o advogado da mãe, Stanton Jones, em comunicado. A “Mariee morreu a poucos meses de completar dois anos”, porque os serviços de imigração foram “negligentes” e não “providenciaram os cuidados básicos”, disse o mesmo advogado.