Igreja holandesa celebra missa de 700 horas "non-stop" para evitar deportação de família arménia

Ao longo do mês, mais de 300 pastores de todo já se voluntariam para se revezarem na condução de serviços religiosos na Igreja Betel de Haia e assim, com base na lei holandesa, impedirem as autoridades de deter a família Tamrazyan, que vive no país há nove anos.

Segundo os meios de comunicação holandeses, a missa ininterrupta já vai em mais de 700 horas.

O casal e os três filhos fugiram da Arménia quando o pai, Sasun, se tornou alvo de ameaças de morte, graças ao seu ativismo político. Anos depois de terem chegado à Holanda, viram um juiz conceder-lhes asilo, mas o Governo contestou a decisão e deu incício a um processo judicial para anular essa decisão. A família ainda tentou socorrer-se da lei que permite que as famílias de refugiados com filhos que tenham vivido durante mais de cinco anos na Holanda possam ter autorização para ficar, mas sem sucesso.

Agora, depois de dois anos a viver num abrigo de Katwijk, os Tamrazyans receberam ordem de deportação. Começaram, então, por tentar refugiar-se na igreja mais próxima, que se revelou demasiado pequena para acolher a família de cinco. Foi a 25 de outubro que a Igreja Betel se disponibilizou a acolhê-los

O presidente do Conselho Geral de Ministros Protestantes, Theo Hettema, já fez saber que não está previsto o fim do serviço religoso.