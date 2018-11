Cocaína que vai parar aos rios anda a deixar as enguias europeias "hiperativas"

Já se sabia que vários rios e lagos da Europa têm vestígios detetáveis de drogas, como cocaína, anfetaminas e ecstasy, que chegam à água depois de passar pelos sistemas de tratamento de águas residuais, mas faltavam conclusões sobre o seu impacto. Agora, um grupo de biólogos da Universidade de Nápoles Federico II debruçou-se sobre os efeitos da cocaína nas enguias e concluiu que a droga ameaça mesmo a sua sobrevivência.

Os investigadores mantiveram enguias europeias em água com uma quantidade de cocaína equivalente à encontrada nos rios, durante 50 dias e descobriram que estas pareciam hiperativas quando comparado com enguias colocadas em água sem a droga. A cocaína acumulou-se no cérebro, músculos, guelras, pele e outros tecidos dos animais expostos, lê-se no estudo, publicado no Science of the Total Environment, com os autores a alertarem que as lesões graves encontradas no músculo esquelético das enguias, incluindo colapso e inchaço, não sararam nem mesmo 10 dias depois de terem sido retiradas da água contaminada.

"Este estudo mostra que mesmo concentrações ambientais baixas de cocaína provocam danos graves na morfologia e fisiologia do músculo esquelético da enguia prateada", referem os investigadores.

Anna Capaldo, a bióloga que liderou o estudo, explica ainda que os níveis aumentados de dopamina provocados pela droga podem impedir as enguias de atingir a maturidade sexual, comprometendo a reprodução.

Em 2015, uma análise do Centro Europeu para a Monitorização de Drogas e da Toxicodependência concluiu que Londres tem a concentração mais elevada de cocaína nos esgotos.