O que vai dizer Trump no "Thanksgiving"? Ninguém sabe, ninguém adivinha

Na noite de quinta-feira, em que os EUA celebram o "Thanksgiving" (Dia de Ação de Graças), uma das festas mais importantes do ano, a tradição diz que o Presidente dos EUA se dirige aos cidadãos com uma mensagem de esperança e de conforto.

Fontes da Casa Branca asseguram que, na sua mensagem de "Thanksgiving", este ano, Trump não se esquecerá dos incêndios que têm afligido a Califórnia, as tempestades que mais uma vez assolaram o país e os tiroteios que provocaram várias mortes em diversos locais públicos.

Mas mesmo os seus mais próximos assessores, quando questionados pelos jornalistas sobre qual seria o tom da mensagem presidencial no Dia de Ação de Graças, após umas eleições intercalares muito disputadas, não quiseram arriscar um prognóstico.

A data, comemorada na última quinta-feira de novembro, servia tradicionalmente para uma aparição descontraída dos presidentes, na cerimónia em que aproveitavam para "perdoar" a um feliz peru (salvando-o de ser cozinhado juntamente com os milhares de outros perus, no prato oficial desta festa).

Na sua primeira celebração de "Thanksgiving" na Casa Branca, Trump usou o teleponto para uma mensagem em tom sério sobre os soldados que não podiam ir a casa celebrar a data por estarem "a combater inimigos e a defender a nossa grande bandeira".

Em 2017, após uma época afetada por incêndios e tempestades, Trump elogiou ainda daqueles que ajudaram os vizinhos em perigo e da capacidade de o país se unir, mas, surpreendendo mesmo o seu 'staff', evitou qualquer ataque aos adversários e usou um tom conciliatório.

E até quando se dirigiu aos cidadãos pela rede social Twitter, onde costuma ser cáustico, teve apenas referências positivas para com todos os que tinham demonstrado espírito de solidariedade e procuravam engrandecer o país.

Se até 2016, ano em que foi eleito Presidente, Trump aproveitava a ocasião para, nos 'tweets', promover as suas empresas e os seus hotéis, criticando os seus adversários nos negócios, a partir desse ano começou a usar as mensagens eletrónicas para falar do seu projeto de "tornar a América grande, outra vez", bem como para elogiar os feitos do seu governo.

"Conseguimos os números de desemprego mais baixos nos últimos 17 anos", escreveu Trump no Twitter, na manhã de 23 de novembro de 2017, a partir da sua estância na Florida, onde escolheu passar a festividade e para onde se deve este ano dirigir, de novo.

com Lusa