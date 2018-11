Psiquiatra falsa trabalhou durante 22 anos no serviço de saúde público britânico

Milhares de médicos estrangeiros a trabalhar no Reino Unido estão agora a ser investigados depois do caso da psiquiatra que trabalhou durante 22 anos sem qualificações. Na mira do Conselho Médico Geral britânico estão os quase 3 mil profissionais que pediram as licenças da mesma forma que Zholia Alemi, detida por fraude em outubro.

A falsa psiquiatra conseguiu fazer-se passar por formada na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, e só foi descoberta quando alterou o testamento de um paciente para se tornar beneficiária.

"Os nossos processos são mais rígidos agora, com testes rigorosos para assegurar que os que se registam estão em condições de trabalhar no Reino Unido. É claro que, neste caso, os passos seguidos nos anos 90 eram inadequados", lamenta, em comunicado, o diretor-executivo do Conselho Médico Geral, Charlie Massey.

Zholia Alemi começou a exercer no Reino Unido ao abrigo de um ponto na lei que rege a regulamentação e a atribuição de credenciais dos médicos que permite que os candidatos de alguns países da Commonwealth, incluindo a Nova Zelândia, possam registar-se com base apenas na sua qualificação, sem ter de fazer qualquer exame.

Alemi, 55 anos, exercia psiquiatria em West Cumbria e foi detida na sequência da denúncia de um paciente, que contou à polícia que a pretensa médica, que conhecia como "Julia", escreveu o seu testamento e pôs-se como única beneficiária. "Eu não lhe disse que tinha família, mas não quero que ela fique com tudo", explicou a vítima. A queixa levou as autoridades a realizarem buscas à casa e consultório da falsa psiquiatra, onde apreenderam, entre outros objetos, vários relógios, o novo testamento e cartões bancários da mesma vítima.

Nas suas primeiras declarações à polícia, Alemi negou ter cometido fraude ou roubo, alegando que os items encontrados na sua casa estavam lá com autorização do proprietário. Mais tarde, disse aos agentes que sofria de amnésia pós-traumática e que, por isso, não se lembrava de nada do que tinha dito anteriormente, mas continuou a negar as acusações.