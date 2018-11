Brexit: Acordo em condições de ser aprovado pelos líderes dos 27 no domingo

No final de um Conselho de Assuntos Gerais dedicado ao 'Brexit', Augusto Santos Silva indicou que, após análise do compromisso alcançado entre Bruxelas e Londres, "o Conselho endossou o acordo de saída, o que significa que os chefes de Estado e de Governo no Conselho Europeu extraordinário do próximo domingo podem aprová-lo, e assim a UE dará todos os sinais necessários para a validação desta negociação".

Questionado sobre a turbulência política em curso em Londres em torno do projeto de acordo apresentado pela primeira-ministra, Theresa May, e as possibilidades de o mesmo ser aprovado pelo parlamento britânico, o chefe de diplomacia disse confiar que também o Reino Unido esteja em condições de subscrever o acordo, até porque o mesmo "é plenamente satisfatório também para os interesses do Reino Unido".

"Portanto, respeitando inteiramente o processo democrático próprio do Reino Unido e, por humildade democrática, não podendo estabelecer à partida o desenlace desse processo, confio e espero que esse processo democrático interno ao Reino Unido se realize de forma a que o Reino Unido possa subscrever o acordo de saída, para que o 'Brexit' seja ordenado, seja suave e contenha um período de transição de mais de ano e meio para que possamos negociar com tempo o futuro relacionamento", declarou Santos Silva.

O ministro sublinhou que "o texto do acordo está fechado" e que, tal como admitiu já a própria Theresa May, é "impossível reabrir o texto do acordo e conclui-lo em tempo útil", pelo que um acordo para uma saída ordenada tem de passar pela aprovação deste compromisso, sendo que a UE está preparada para o ratificar, mas também está preparada para o cenário de um "não acordo".

"Como sabem, nós estamos preparados para o 'Brexit', seja no cenário que nós desejamos, que é haver acordo, seja no cenário que nós não desejamos, que é não haver acordo", disse.

Augusto Santos Silva apontou que no Conselho de hoje os ministros procederam também a uma "primeira análise do projeto de declaração política" para um novo acordo sobre a futura relação entre a UE e o Reino Unido.

"O que está ainda agora em processo de elaboração é o texto de declaração política. Examinámos um primeiro projeto de cerca de seis a sete páginas", texto que não é juridicamente vinculativo, e que "está ainda a ser objeto de negociações bilaterais entre UE e Reino Unido", mas que é importante para definir desde já as orientações e os compromissos assumidos pelas partes do início da negociação sobre o relacionamento futuro.

Apontando que a primeira-ministra Theresa May se desloca a Bruxelas na próxima quarta-feira, e no dia seguinte haverá nova reunião das representações permanentes dos 27 em Bruxelas, preparatória do Conselho Europeu de domingo, o ministro estimou que todo o processo seja concluído atempadamente.

"Do ponto de vista do calendário, estamos bem a tempo de concluir os procedimentos e os acordos necessários para que no fim do dia 29 de março próximo o Reino Unido possa abandonar a UE de forma ordenada e com a clara consciência de que é um abandono que significa não uma rutura, mas um novo relacionamento futuro", disse.

com Lusa