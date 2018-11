Brexit: O fim do império ou o que eles passaram para aqui chegar

Quase dois anos e meio depois do referendo que “pôs” o Reino Unido fora da União Europeia e a apenas cinco meses de essa saída histórica se concretizar, o momento é de pressão, confusão e contagem de espadas.

Depois do acordo técnico (com 585 páginas) assinado entre os líderes britânicos e os negociadores de Bruxelas para o Brexit, a primeira-ministra Theresa May está na corda bamba.

O documento foi “ratificado” em Conselho de Ministros, mas logo depois houve sete demissões, incluindo a de quatro ministros, várias vozes a pedir novo referendo e outras a demissão de May.

No discurso que fez à porta da residência oficial, em Downing Street, Theresa May garantiu que não se demite e que não haverá novo referendo. “Ser líder não é tomar as decisões fáceis, é tomar as decisões certas. É nisso que estou focada agora”, disse.

Para que não ficassem dúvidas, garantiu estar a cumprir a vontade do povo validada em referendo. “Acredito com todas as fibras do meu ser que estou a fazer o que é certo.”

Como é que o Reino Unido chegou até aqui? Veja a cronologia dos momentos mais importantes que marcaram a decisão histórica de acabar com 46 anos de integração na União Europeia e, no fim, um vídeo da sitcom britânica “Sim, Senhor Ministro” que esteve no ar entre 1980 e 1984 e, depois, entre 1986 e 1988 com o nome de “Sim, Senhor Primeiro-Ministro”.

23 de janeiro de 2013 Num discurso em Londres, o primeiro-ministro David Cameron promete fazer, até 2017, um referendo sobre a saída ou a permanência do Reino Unido na União Europeia (UE) caso o Partido Conservador seja eleito para um segundo mandato nas eleições de 2015.

7 de maio de 2015 O Partido Conservador vence as eleições britânicas com maioria absoluta (330 dos 650 lugares na Câmara dos Comuns).

8 de maio Depois da vitória na urna, e no seu primeiro discurso oficial, Cameron confirma que vai realizar o referendo.

20 de fevereiro de 2016 David Cameron marca a data do referendo para 23 de junho. Nesse mesmo dia, começam as cisões dentro do seu partido e do Governo. Alguns ministro dizem que vão votar para sair na EU. Boris Johnson, mayor de Londres, junta-se a este coro de “brexiters” um dia depois, e avisa que vai fazer campanha.

16 de junho Jo Cox, deputada trabalhista, é assassinada na rua, num momento de campanha pela permanência na UE, numa cidade do norte de Inglaterra, por um homem alegadamente com problemas psiquiátricos e ligações a grupos de extrema-direita.

23 de junho Dia do referendo. O Reino Unido vota para sair da União Europeia (52% contra 48% a favor da permanência). 17,4 milhões de britânicos “assinaram” o fim de 46 anos de integração no mercado comum.

24 de junho O primeiro ministro conservador David Cameron apresenta a demissão. Na corrida à sucessão, umas das figuras mais polémicas da campanha, o mayor de Londres (Boris Johnson), retira-se nos últimos momentos e dá o lugar a uma pessoa mais consensual: a ministra do Interior, Theresa May.

13 de julho Theresa May é nomeada primeira-ministra e diz que o Brexit vai em frente.

2 de outubro May anuncia que, até março de 2017, ativará o Artigo 50 do Tratado de Lisboa, passo formal para abandonar a UE.

13 de março de 2017 O parlamento britânico aprova a lei que dá permissão a May para iniciar a rutura com a UE.

29 de março de 2017 O Reino Unido anuncia formalmente aos outros membros da UE que vai sair, invocando o Artigo 50 do Tratado de Lisboa.

26 de junho Começam as negociações formais para a saída da UE.

15 de dezembro A UE concorda em avançar para uma segunda fase de negociações com os ingleses depois do acordo sobre os

17 de outubro de 2018 A UE diz que as negociações têm de estar concluídas até ao final do mês para dar tempo aos 27 países de assinarem o acordo.

13 de Novembro A UE e o Reino Unido chegam a um acordo técnico (de 585 páginas) sobre a saída.

14 de novembro Theresa May reúne de emergência o seu conselho de ministros com o intuito de aprovar o documento técnico aprovado com Bruxelas. O acordo é ratificado. Quatro ministros, dois deputados e um dirigente do partido Conservador demitem-se.

21 de janeiro de 2019 Prazo máximo para o parlamento britânico chegar a acordo com Bruxelas sobre os trâmites do Brexit.

29 de março de 2019 Brexit day. O Reino Unido termina o seu período de permanência na UE às 23 horas (hora de Londres) e entra num período de transição.

31 de dezembro de 2020 Acaba o período de transição. O Reino Unido entra numa nova era de relações com a UE.