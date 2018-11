Os números e as imagens desconcertantes dos incêndios na Califórnia

44 mortes

Os 42 mortos no Camp Fire, o maior de todos os incêndios da Califórnia, representam um triste recorde na história dos fogos no estado norte-americano. Já em Malibu, as chamas do Woolsey Fire tiraram a vida a duas pessoas.

100 desaparecidos

Nas contas do Cal Fire, a entidade que lidera o combate aos incêndios na Califórnia, há cerca de 100 pessoas cujo paradeiro ainda é desconhecido.

830 kms quadrados

A área ardida nos últimos quatro dias. A ilha da Madeira tem uma área de 720 quilómetros quadrados para se ter um termo de comparação.

6500 casas

Além de ser o mais mortífero, o Camp Fire é também já o mais destrutivo da história da Califórnia. As chamas destruíram mais de 6700 estruturas, incluindo, pelo menos, 6453 habitações.

8 mil bombeiros

As chamas estão a ser combatidas por mais de 8 mil homens, incluindo muitos de fora do estado.

13 milhões

O número de pessoas em risco na terça-feira, no sul da Califórnia.