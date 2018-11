Já há pessoas a arriscar a vida para tirar selfies na nova e emblemática ponte de Deli

Inaugurada na semana passada, em Deli, a Signature Bridge já está a revelar-se uma dor de cabeça para as autoridades, confrontadas com a necessidade de encontrar formas de tentar evitar que os turistas arrisquem a vida por uma fotografia.

Para já, está em construção uma plataforma de vidro, a 154 metros de altura, e serão criados também locais próprios para as selfies, mas os elevadores que levarão os visitantes à plataforma só deverão estar operacionais em fevereiro.

A ponte sobre o rio Yamuna tem 675 metros de comprimento, é suportada por cabos e é a estrutura mais alta de Deli. Desde que foi inaugurada, no dia 5, já recebeu a visita de milhares de turistas, para desespero dos locais, que se queixam do trânsito provocado pelas paragens para tirar fotografias e ver a paisagem.

No país onde mais pessoas morrer a tirar selfies, quatro dias depois da abertura, os meios de comunicação já tinham imagens de pessoas a subir aos cabos de suspensão ou penduradas perigosamente em carros em andamento.

Uma equipa de televisão do India Today relata que viu um homem a apoiar a filha nos cabos, com perigo de queda tanto para o lado do trânsito como para a água, mas que desistiu da ideia quando percebeu que estava prestes a ser filmado.

Também não faltam imagens de turistas na perigosa e clássica posição do "olha, mãe, sem mãos".

"Estamos a pedir às pessoas que não arrisquem a vida a tirar selfies. Está nas suas mãos ouvirem-nos ou não. Só podemos dizer-lhes que não é seguro; não há nenhuma que possamos usar para as impedir", afirmou aos jornalistas Rajvir Singh, da polícia de New Usmanpur.

Um estudo de 2016 concluiu que das 127 mortes com origem em selfies registadas nos dois anos anteriores, mais de 76 foram na Índia, o que corresponde a 60 dos casos fatais registados em todo o mundo.