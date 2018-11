Republicanos perdem Congresso, mas mantêm maioria no Senado

Com ainda cerca de 30 lugares na câmara de representantes por apurar, as projeções indicam que o Partido Democrata deverá ficar com 227 lugares, contra 208 dos Republicanos.

No Senado, três corridas estão ainda em aberto, mas as projeções indicam que os Republicanos devem manter o controlo, reforçando com entre um e três lugares (54 contra 46).

Na disputa de lugares de governador, falta ainda decidir os Estados de Wisconsin, Georgia, Connecticut, Alaska e Nevada, mas as projeções mais recentes indicam que os Democratas deverão ganhar oito novos Estados, aumentando a vantagem de 16 que já possuíam sobre os Republicanos.

O presidente Donald Trump telefonou à líder dos democratas na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, para a felicitar pela vitória do seu partido naquele órgão do Congresso norte-americano.

Trump telefonou igualmente para o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, "para o felicitar pelas conquistas históricas" no Senado.

com Lusa