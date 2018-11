Menina indiana de quatro anos violada em grupo enquanto estava nos cuidados intensivos

O responsável da polícia de Lucknow, a capital do estado de Uttar Pradesh, avança que foi a menina que disse à avó que tinha sido violada por uma pessoa do hospital e mais quatro, no sábado à noite. Mahesh Srivastava adianta que um dos homens já se encontra detido, enquanto as autoridades procuram os outro quatro envolvidos.

A menina estava internada há quatro dias, numa unidade de cuidados intensivos, depois de ter sido mordida por uma cobra.

Apesar do endurecimento das leis contra as agressões sexuais após a morte de uma universitária devido a uma violação em grupo num autocarro em 2012 em Nova Deli, cerca de 40 mil casos de violação são registados anualmente na Índia, segundo as estatísticas oficiais. Ainda assim os observadores estimam que o número é apenas a "ponta do iceberg", tendo em conta a forte cultura do silêncio sobre o tema na sociedade indiana.