Oito crianças sofrem ferimentos "potencialmente graves" depois de colapso de insuflável gigante

O parque de diversões estava cheio, com os visitantes à espera de um espetáculo de fogo de artifício, quando se deu o incidente que deixou, segundo os serviços de emergência, oito crianças a necessitar de tratamento hospitar, com "lesões potencialmente graves".

Um casal que assistiu ao momento relatou à Sky News que viu a parte lateral do escorrega insuflável a ceder mais ou menos a meio da subida. "Ouvimos miúdos a gritarem e depois vimo-los começar a cair do escorrega", contam, acrescentando que foi como se cerca de 15 a 20 crianças "desmonorassem numa pilha".

Ainda segundo as mesmas testemunhas, algumas das crianças levantaram-se e sairam dali a correr, mas outras acataram o seu pedido de que permanecessem quietas até chegar a ajuda médica.

Outra testemunha, que partilhou no Twitter fotos do local do acidente, conta que viu cerca de 40 crianças no topo do escorrega e que não viu ninguém a supervisionar o insuflável.