Trump usa Guerra dos Tronos para lembrar as sanções económicas ao Irão

Donald Trump pegou na fonte (tipo de letra) usado na série a Guerra dos Tronos e fez uma espécie de cartaz cinematográfico para anunciar as sanções económicas que vão ser impostas ao Irão.

No seu estilo habitual, e usando o Twitter, o presidente dos EUA publicou uma imagem sua que se pretende dramática com a frase “Sanctions are Coming, November 5” ("As Sanções Estão a Chegar, 5 de Novembro) - um trocadilho com a frase “Winter is Coming”, uma das mais famosas da série e que deu nome ao primeiro episódio da primeira temporada, e que está na base dos acontecimentos de todo o enredo.

Cartaz da Guerra dos Tronos

Com este tweet, Trump parece querer mencionar o restabelecimento das sanções contra o Irão e que que foram retiradas depois do acordo nuclear de 2015.

Recorde-se que na altura do anúncio das novas sanções, a Casa Branca referiu que ram as mais “duras de sempre” e que tinham como alvo “o setor energético, comercial e bancário”.

A Guerra dos Tronos é uma aclamada série da produtora americana HBO que já teve sete temporadas. Uma fotografia oficial da oitava e última (esta com apenas seis episódios), que estreia em 2019, foi hoje divulgada pela revista Entertainment Weekly e mostra Emilia Clarke e Kit Harington, que interpretam Daenerys Targaryen e Jon Snow, respetivamente.