Luta entre passageira e motorista precipita autocarro em queda fatal de uma ponte

Segundo as autoridades chinesas, uma passageira agrediu o motorista por, alegadamente, ter saltado a sua paragem. O condutor acabaria por perder o controlo do veículo, que caiu da ponte, provocando a morte a todas as 15 pessoas a bordo.

Um vídeo de 10 segundos captado por uma câmara de segurança, divulgado pela polícia de Chongqing, mostra uma mulher a bater no motorista, que ripostou. À segunda investida, perdeu o controlo do autocarro, que passou para a faixa contrária antes de saltar os rails de proteção.

O incidente teve lugar no último domingo, mas, até à divulgação deste vídeo, recuperado pelos mergulhadores, as causas do acidente fatal permaneceram desconhecidas, com o caso a merecer grande cobertura nos meios de comunicação chineses.

Outra filmagem que já tinha sido tornada pública, captada por uma câmara a bordo de um carro que seguia em sentido contrário, mostra o momento exato em que o autocarro atravessa a faixa de rodagem e cai no rio.

As autoridades, que analisaram ainda 2300 horas de imagens de várias câmaras de videovigilância e numeros relatos de testemunhas, acusam o motorista, de 42 anos, de não seguir os procedimentos de segurança, mas concluem também que a passageira infringiu a lei por por em causa a segurança pública.

O veículo só foi retirado do rio na quarta-feira e, até agora, só foi possível recuperar 13 corpos.