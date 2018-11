Casal britânico suspeito de manter cidadão polaco como escravo

As autoridades britânicas detiveram um casal britânico, em Hampshire, por suspeitas de escravidão. Em causa estão as condições a que, alegadamente, forçaram um cidadão polaco a viver durante quatro anos, enquanto decorriam obras extensas de remodelação da sua casa de luxo.

Pritpal Binning, ex-professora universária de 56 anos, e o marido, Palvinder, de 54, que trabalha na área do software, foram detidos depois de a alegada vítima se ter dirigido a um centro de saúde, contando que estava a ser obrigado a trabalhar a troco de alimentos.

O homem, na casa dos 40 anos, alega que para dormir só tinha uma espreguiçadeira de plástico, que o casal lhe dava comida fora de prazo e que não tinha acesso a uma casa de banho.

Uma vizinha relatou aos media britânicos que tem visto muitos trabalhadores da construção civil desde que as obras de renovação começaram, no ano passado, e um deles com mais regularidade. Outro vizinho diz que também tem visto um "homem branco" a andar dentro da propriedade, mas confessa-se "chocado" com as suspeitas que recaem sobre o casal "simpático".

Os dois detidos sairam, entretanto, em liberdade sob fiança, enquanto decorre a investigação.