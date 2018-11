Único porta-aviões russo tem agora um enorme buraco no convés depois de um acidente na doca

Um corte no fornecimento de energia fez com que as bombas da doca seca flutuante deixassem de funcionar, levando a estrutura a ficar rapidamente submersa, o que, por sua vez, levou a que duas gruas caissem caíssem no convés do navio. O resultado? Um buraco de quatro por cinco metros, no relato dos meios de comunicação russos.

A doca é uma as maiores docas secas flutuantes do mundo e a maior da Rússia, com 330 metros de comprimento e mais de 80 mil toneladas.

O porta-aviões estava em reparação desde maio, mais de um ano depois de ter voltado de uma missão da Síria com danos que levaram à perda de dois dos seus 15 aviões a bordo.

As autoridades russas dizem que o incidente na doca não deverá atrasar a conclusão da reparação do Admiral Kuznetsov, com data marcada para 2021.