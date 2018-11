Piloto apanhado com taxa de álcool 10 vezes superior ao limite a menos de uma hora de descolar

Katsutoshi Jitsukawa, 42 anos, foi denunciado pelo motorista do autocarro do aeroporto de Heathrow, que notou o cheiro a álcool. Detido pela polícia, apresentou uma taxa de álcool no sangue de 189 mg/100 ml, quase 10 vezes superior ao limite, que é de 20 mg para pilotos em serviço.

O voo, com destino a Tóquio, tinha início marcado para daí a 50 minutos. O Boeing 777 acabou por descolar com um atraso de 69 minutos, de acordo com a Sky News.

A leitura da setença do piloto está marcada para o dia 29 de novembro.

A companhia aérea já emitiu um pedido de desculpas e prometeu "implementar ações imediata para evitar qualquer ocorrência futura" deste género.