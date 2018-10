Primeira aparição pública de Bolsonaro foi num culto evangélico

O futuro Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, participou na terça-feira à noite numa celebração evangélica no seu primeiro ato público após as eleições de domingo.

Na celebração, realizada na cidade brasileira do Rio de Janeiro na noite de terça-feira, Bolsonaro afirmou que "não era o candidato mais preparado" para ocupar a Presidência do país, mas acrescentou que "Deus prepara os escolhidos".

"Também quero agradecer a Deus por esta missão, porque o Brasil está numa situação um tanto complicada, com uma crise ética, moral e económica, tenho certeza de que não sou o mais capaz, mas Deus capacita os eleitos", afirmou, na sede da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

O próximo Presidente do Brasil, do Partido Social-Liberal, discursou ao lado de Silas Malafaia, um dos pastores evangélicos mais influentes e conservadores do país.

Diante de centenas de pessoas, Bolsonaro pediu para os fiéis da Assembleia de Deus Vitória em Cristo rezarem pelo seu sucesso à frente da Presidência, posto que vai assumir em 01 de janeiro próximo.

Representante da corrente da extrema-direita que ganhou fôlego em 2018, Bolsonaro conquistou durante a sua campanha o apoio em massa dos eleitores evangélicos, que cresceram exponencialmente no Brasil nos últimos anos.

Embora se declare católico, Bolsonaro viajou para Israel em 2013 para ser batizado no rio Jordão, local que tem grande simbolismo para os evangélicos brasileiros.

Antes de participar no culto, Bolsonaro realizou uma série de reuniões de trabalho para escolher uma equipa e a agenda de transição de Governo.

Bolsonaro ganhou a segunda volta das presidenciais brasileiras no último domingo, com 55,1% dos votos, contra 44,9% do seu adversário Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT)