Páre, escute e olhe ou como um comboio põe todos em sentido

Poderia chamar-se a Rua do Comboio, mas o nome real é mesmo Khâm Thiên. Fica no centro de Hanói, a capital do Vietname, e é uma rua estreita com casas dos dois lados e carris no meio. Duas vezes por dia, um comboio rasga esta bairro residencial da cidade a uma velocidade não despiciente. Os locais põem os haveres dentro de casa, encostam-se à parede e dedicam-se, muitas vezes, a gritar para os turistas que ali vão registar a situação insólita fazerem o mesmo. Não há espaço para muito, esticar o braço é correr o risco de ficar com mazelas graves.

