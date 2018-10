Casal indiano morre a tirar selfie à beira de penhasco no Parque de Yosemite

Os corpos foram encontrados por guardas do parque em baixo do ponto turístico de Taft Point, onde os visitantes podem andar até à beira de um vertiginoso penhasco de granito que não tem proteção. Segundo o irmão de Vishnu Viswanath, o casal tinha montado o tripé junto ao popular precipício para tirarem uma selfie, na terça-feira da semana passada.

A máquina fotográfica foi encontrada no dia seguinte por outros visitantes do parque, nas montanhas de Sierra Nevada, na Califórnia, que alertaram os guardas florestais. Os corpos foram, então, localizados e recuperados com recurso a helicópteros.

O irmão adianta, aos meios de comunicação, que os funerais vão ter lugar nos Estados Unidos porque os corpos "não estão em condições" para serem transladados para a Índia.

Meenakshi Moorthy já tinha falado nas redes sociais sobre o seu sonho de se tornar uma "bloguer de viagens" e tirar selfies arriscadas.

"Muitos de nós, incluindo eu, somos fãs de tentativas arriscadas de ficar à beira de penhascos e arranha-céus, mas sabiam que rajadas de vento podem ser fatais???", lê-se, numa foto que partilhou a escassa distância da beira de um penhasco no Grand Canyon.