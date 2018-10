Bolsonaro vs Haddad: 20 frases que ajudam a conhecer os candidatos

- "Dentro de três semanas, na segunda volta das eleições presidenciais] há muita coisa em jogo, o próprio pacto da constituinte de 88 está hoje em jogo."

Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda)- 08-10-2018

- "O nosso país está à beira do caos, não podemos dar mais um passo à esquerda, o nosso passo agora é de centro-direita."

Jair Bolsonaro, candidato de extrema-direita - Facebook, 08-10-2018

- "[Para a segunda volta, a 28 de outubro,] temos que unir os cacos que nos fez o governo da esquerda no passado, botando de um lado negros e brancos, jogando nordestinos contra sulistas, pais contra filhos, até mesmo quem tem opção sexual homo contra heteros."

Jair Bolsonaro - Facebook, 08-10-2018

- "Vamos encher a prisão de bandidos. Isso é errado? Basta não fazerem a coisa errada. Eu prefiro a prisão cheia de bandidos do que um cemitério cheio de pessoas inocentes."

Jair Bolsonaro - Rádio Jovem Pan, 10-10-2018

- "Nós temos que passar a limpo muita coisa [e, para isso,] vou à enfermaria de sua escolha [Jair Bolsonaro], não tem problema, os brasileiros precisam saber a verdade, se houver informações falsas, vamos cuidar disso como adultos e não fazendo criancices na internet contando com a boa-fé das pessoas que são crédulas'."

Fernando Haddad - 10-10-2018

- "O papel do Brasil é de líder do continente, nós devemos ajudar os países que estão com problemas a encontrar um caminho de fortalecimento da soberania nacional e da soberania popular. Temos mecanismos para isto, não precisamos tomar partido, não precisamos de base militar ou declarar guerra a nenhum vizinho."

Fernando Haddad - 10-10-2018

- "Valorizaremos a família e vamos fazer negócio com o mundo todo, sem tendências ideológicas. Vamos apostar de forma pesada na questão de segurança. Garantiremos, sim, a liberdade de imprensa, não faremos controlo social. Vamos garantir o legítimo direito à defesa do cidadão. Falta pouco para começarmos a mudar o nosso Brasil."

Jair Bolsonaro - 11-10-2018

- "Não adianta debater com alguém que não vai indicar os ministros. Não adianta debater com um ventríloquo do Lula. Qual é a autenticidade do Haddad?"

Jair Bolsonaro - 11-10-2018

- "Nós aqui precisamos de diálogo, precisamos sentar à mesa com as pessoas sem revólver na cintura. É [preciso] outra filosofia para fazer este país entender-se. Só o facto de [Jair] Bolsonaro ter passado para a segunda volta fez a violência explodir. É relato de morte, de facada."

Fernando Haddad- Portal Metrópole, 12-10-2018

- "[Jair Bolsonaro] fomenta a violência, incluindo a cultura de violação."

Fernando Haddad - Agência France-Presse, 13-10-2018

- "As milícias vão resolver [o problema] no Brasil? Vai aumentar a violência ter um projeto para regularizar as milícias no país. Você pode imaginar que o Brasil se torne um país de militantes como acontece hoje nas Filipinas, por exemplo? Há uma guerra lá."

Fernando Haddad- Rádio Metrópole de Bahia, 15-10-2018

- "Pretendemos reforçar estas relações [entre Brasil e Portugal] e se aproximar numa perspetiva de enfrentamento bem sucedido à política de austeridade, desenvolvido pelo governo português quando esta [política] lhe foi imposta durante a crise de 2009 -- 2010. O que foi desenvolvido [em Portugal] é um exemplo importante para todos nós e vem de encontro ao que também defendemos."

Fernando Haddad, numa resposta por escrito a uma questão colocada pela agência Lusa - 15-10-2018

- "Essa história de o fantoche de corrupto admitir erros do seu partido é para boi dormir [desculpa esfarrapada]. A corrupção nos governos Lula/Dilma não era caso isolado, era regra para governar. Por isso estão presos presidente, tesoureiros, ministros (...), além de tantos outros investigados."

Jair Bolsonaro - Twitter, 16-10-2018

- "Tuitar e fazer 'live' [transmissão ao vivo nas redes sociais] é fácil, deputado. Vamos debater frente-a-frente, com educação, numa enfermaria se precisar. O povo quer vê-lo aparecer na entrevista de emprego."

Fernando Haddad- 16-10-2018

- "Estamos com uma mão na faixa [presidencial]. Podemos até não chegar lá, mas estamos com uma mão na faixa. Ele [Fernando Haddad] não vai tirar [a diferença de] 18 milhões de votos de agora até daqui a dois domingos."

Jair Bolsonaro - 18-10-2018

- "Identificamos uma campanha de difamação no WhatsApp e dada a massa de mensagens sabíamos que havia dinheiro sujo. Hoje [o jornal] Folha de S.Paulo traz provas de que de facto houve a montagem de uma organização criminosa de empresários que via caixa 2 [dinheiro não declarado à Justiça eleitoral] promoveu esta campanha de difamação, tentando fraudar e acabar com a eleição na primeira volta."

Fernando Haddad - 18-10-2018

- "Apoio voluntário é algo que o PT desconhece e não aceita. Sempre fizeram política comprando consciências. Um dos ex-filiados de seu partido de apoio, o PSOL [Partido Socialismo e Liberdade], tentou nos assassinar. Somos a ameaça aos maiores corruptos da história do Brasil. Juntos resgataremos nosso país!"

Jair Bolsonaro - 18-10-2018

- "[Jair Bolsonaro] é uma aberração que só fala sobre a violência e apenas ofende os nordestinos, mulheres e negros. Há 28 anos que está no Congresso como deputado federal e só vomita barbaridades."

Fernando Haddad - 20-10-2018

- "Irmãos do nordeste, recentemente, visitei o Estado de Israel. Chove menos do que no nordeste semiárido, mas têm a agricultura que garante a segurança alimentar e ainda exportam para a Europa."

Jair Bolsonaro, numa mensagem em vídeo - 20-10-2018

- "[Jair Bolsonaro] Não é um candidato a presidente, é um chefe de milícia, os seus filhos são milicianos, são bandidos, é gente de quinta categoria, essa é a verdade."

Fernando Haddad- 21-10-2018