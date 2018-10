Bolsonaro é o novo presidente do Brasil "seguindo ensinamento de Deus"

Segundo uma sondagem à boca das urnas do Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), divulgada pelo jornal digital Estadão, o candidato da extrema-direita Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal) segue à frente na disputa pela Presidência da República com 56% dos votos válidos, contra 44% de Fernando Haddad (PT), com uma margem de erro de dois pontos percentuais.

A primeira fase do apuramento, numa altura em que foram já contados os votos em mais de 80% das urnas será divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral pelas 19:00 (23:00 em Lisboa).

A votação encerrou às 17:00 locais na maior parte do Brasil e às 19:00 no estado do Acre (noroeste).

Cerca de 147 milhões de eleitores brasileiros foram hoje chamados às urnas, para a segunda volta das eleições presidenciais, escolhendo o sucessor de Michel Temer como 38.º Presidente da República Federativa do Brasil.

Com estes resultados, Jair Bolsonaro sucede a Michel Temer como 38.º Presidente da República Federativa do Brasil.

Capitão do exército reformado e defensor da ditadura militar -- regime que vigorou no Brasil entre 1964 e 1985 -, Jair Messias Bolsonaro nasceu a 21 de março de 1955 (63 anos) e iniciou a carreira política como uma figura caricata de posições extremas e discursos agressivos em defesa da autoridade do Estado e dos valores da família cristã.

Chamado de "mito" e "herói" pelos seus apoiantes e de "perigo à democracia" por críticos e adversários, Jair Bolsonaro está na política brasileira há 28 anos e foi eleito deputado (membro da câmara baixa) sete vezes consecutivas, mas sem nunca ter ocupado um cargo importante no Parlamento.

Bolsonaro ganhou notoriedade nos últimos anos e transformou-se num líder capaz de mobilizar milhares de eleitores desiludidos com a mais severa recessão económica da história do Brasil, que eclodiu entre os anos de 2015 e 2016, ao mesmo tempo em que as lideranças políticas tradicionais do país têm sido envolvidas em escândalos de corrupção.

Bolsonaro declara-se vencedor e seguidor dos "ensinamentos de Deus"

Conhecidos os resultados, Jair Bolsonaro declarou-se vencedor da votação, assumindo-se como seguidor dos "ensinamentos de Deus" e reafirmando a vontade de mudar o destino do Brasil.

"Somos declarados vencedores desse pleito, seguindo ensinamento de Deus", disse Jair Bolsonaro, no primeiro discurso depois de ser eleito 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, através de um vídeo partilhado na sua página do Facebook.

O capitão do Exército na reserva, candidato pelo Partido Social Liberal (PSL), afirmou que existem "condições de governabilidade" e agradeceu ao povo brasileiro, a quem apelou "vamos juntos cumprir a nossa missão".

"Vamos juntos mudar o destino do Brasil", apelou, na mesma intervenção.

O recém-eleito 38.º Presidente do Brasil, prometeu também que o seu Governo "será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade".

"Faço de vocês minhas testemunhas de que este Governo será um defensor da Constituição, da democracia, e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido, não é uma palavra vã de um homem, é um juramento a Deus", afirmou o candidato (Partido Social Liberal, extrema-direita) às eleições presidenciais do Brasil, numa declaração à imprensa à porta da sua casa, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.