Bolsonaro é o novo presidente do Brasil

Segundo uma sondagem à boca das urnas do Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), divulgada pelo jornal digital Estadão, o candidato da extrema-direita Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal) segue à frente na disputa pela Presidência da República com 56% dos votos válidos, contra 44% de Fernando Haddad (PT), com uma margem de erro de dois pontos percentuais.

A primeira fase do apuramento, numa altura em que foram já contados os votos em mais de 80% das urnas será divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral pelas 19:00 (23:00 em Lisboa).

A votação encerrou às 17:00 locais na maior parte do Brasil e às 19:00 no estado do Acre (noroeste).

Cerca de 147 milhões de eleitores brasileiros foram hoje chamados às urnas, para a segunda volta das eleições presidenciais, escolhendo o sucessor de Michel Temer como 38.º Presidente da República Federativa do Brasil.