Estas são as propostas de Bolsonaro e Haddad. E agora, Brasil?

EVARISTO SA/Getty

Jair Bolsonaro, 63 anos, deputado federal, reformado do Exército

PSL – Partido Social Liberal (extrema-direita)

Segurança

- Direito de posse e porte de arma para todos os cidadãos

- Defender as vítimas de violência

- Mudar o código penal para que a legítima defesa seja, de facto, considerada

- Reduzir para 16 anos a idade para ser julgado como adulto

- Acabar com as saídas precárias

- Acabar com as audiências de custódia

- Penas mais duras para condenados por violação, como a castração química voluntária em troca de uma redução de pena

- As invasões de propriedades rurais e urbanas passam a ser consideradas como terrorismo

Educação e Saúde

- Incluir no currículo escolar as disciplinas educação moral e cívica e a organização social e política brasileira, que eram ensinadas durante a ditadura militar

- Diminuir a percentagem de vagas para quotas raciais

- Aumentar o número de escolas militares para que, em dois anos, haja uma em cada capital. Construir o maior colégio militar do país em São Paulo

- Adotar o ensino à distância, seja secundário ou universitário, com a presença em aulas práticas e exames, para “ajudar a combater o marxismo”

- Melhorar o saneamento básico como forma de combater mortalidade infantil e o número de bebés prematuros

- Incluir professores de educação física no programa de Saúde da Família para lutar contra o sedentarismo e a obesidade

Economia e Emprego

- Praticar o mercado livre, deixando para trás o comunismo e o socialismo

- Criar uma nova carteira de trabalho verde e amarela, em que o contrato individual prevaleça sobre a CLT (código geral do trabalho). Os novos trabalhadores poderão optar, de forma voluntária, por um vínculo baseado na nova carteira de trabalho ou na tradicional (azul). Além disso, defende uma outra versão da CLT para os trabalhadores rurais. “O homem do campo não pode parar no Carnaval, sábado, domingo e feriado. A planta ali vai estragar”

- Reduzir em 20% a dívida pública através de privatizações, concessões e venda de propriedades imobiliárias

- Criar o Ministério da Economia

- Eliminar o défice público primário no primeiro ano de governo e transformá-lo em superavit no segundo ano

- Privatizar a Petrobras “se não houver outra solução”

- Reduzir os impostos; é contra a taxa às grandes fortunas e heranças e contra novas tributações aos empresários

- Acabar com o Ministério das Cidades e “mandar o dinheiro diretamente para os municípios”

Política e Corrupção

- Cortar ministérios e nomear pelo menos cinco generais como ministros

- Libertar diretamente dinheiro público para prefeitos e governadores, sem intermediários

Política Externa

- Dar prioridade às relações comerciais com países como Israel, não como a Venezuela.

- Manter o Brasil na ONU

- Revogar a lei de imigração e fazer campos de refugiados como forma de lidar com a migração de venezuelanos

- Mudar a embaixada brasileira em Israel de Telavive para Jerusalém, como fez Donald Trump. e fechar a embaixada da Autoridade Palestina no Brasil

- Sair do Acordo de Paris sobre o clima, como, também, fez Trump

- Juntar os ministérios da Agricultura e Ambiente

NurPhoto/Getty

Fernando Haddad, 55 anos, ex-ministro da Educação nos Governos de Lula da Silva, foi prefeito de São Paulo

PT- Partido dos Trabalhadores (esquerda)

Educação e Saúde

- Revogar a lei do teto máximo de gastos públicos

- Criar mais matrículas para o ensino superior e profissional

- Dar maior importância ao Ensino Médio (última etapa da escolaridade básica), através da criação do Programa Ensino Médio Federal e fazer com que chegue às regiões mais pobres

- Realizar anualmente uma Prova Nacional de acesso à carreira docente na rede pública de educação básica

- Criar uma Rede de Especialidades Multiprofissional, em parceria com Estados e municípios, com polos em cada região de saúde

- Implementar um Plano Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável

Segurança

- Transferir para a Polícia Federal o combate ao crime organizado, criando uma nova unidade dentro desta polícia

- Criar um Plano Nacional de Redução de Homicídios

-Reforçar o controlo da posse de armas e munições

- Propor uma alteração na legislação para que a prisão seja apenas para crimes violentos

- Investir nas Forças Armadas

- Pôr um civil como ministro da Defesa

Políticas Sociais e Direitos Humanos

- Criar um Sistema Nacional de Direitos Humanos

- Combater a desnutrição infantil

- Ter o equivalente a um ministério para os temas dos Direitos Humanos, Políticas para Mulheres e para a Promoção da Igualdade Racial

- Criminalizar a homofobia e a descriminação contra pessoas LGBTI

Economia e Emprego

- Revogar algumas medidas do governo Michel Temer, como a lei do teto de gastos públicos e a reforma trabalhista

- Implementar medidas urgente para sair da crise, como a redução dos juros, criação de linhas de crédito com juros e prazos acessíveis para as famílias e um Plano de Emergência de Empregos, especialmente para os mais jovens

- Tributar grandes movimentações financeiras, distribuição de lucros e dividendo e grandes patrimónios

- Criar novas regras para a entrada de capitais que têm em vista a especulação

- Fazer uma reforma do sistema bancário

Política e Corrupção

- Fazer uma reforma nos tribunais de contas com vista à sua estabilidade

- Promover uma grande reforma política

- Mudar o sistema de combate à corrupção

- Reformar o poder judicial e o próprio sistema de justiça

Política Externa

- Apoiar o multilateralismo e a busca de soluções através do diálogo, repudiando soluções à força

- Preservar e proteger os recursos naturais

- Defender a reforma da ONU