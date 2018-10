Raparigas de 11 e 12 anos planeavam degolar e beber sangue dos colegas nos EUA

Os planos macabros foram desvendados pela polícia, que mantém as duas menores sob custódia, num centro de detenção juvenil, desde a última terça-feira, quando foram apanhadas com facas dentro da escola. As duas alunas da Bartow Middle School podem ser acusadas de conspiração para cometer homicídio qualificado.

Segundo as autoridades, a ideia das raparigas era esperar na casa de banho que aparecessem colegas mais novos, degolá-los, desmembrá-los, comê-los e beber o seu sangue. No fim de tudo, a intenção era suicidarem-se com as facas.

"O plano era matar, pelo menos um aluno, mas tinham esperança de matar qualquer número entre 15 a 25", esclarece ainda a polícia local.

"Matar todos aqueles estudantes era a forma de as tornar piores pecadoras, assegurando que depois de se matarem... iriam para o inferno para poderem estar com Satanás", adiantam as autoridades, acrescentando que o plano surgiu enquanto assistiam a filmes de terror, durante o fim de semana.

As duas crianças foram encontradas na casa banho depois de faltarem às aulas. Os responsáveis da escola desobriram depois que tinham consigo quatro facas, um cortador de pizza e um afiador de facas.

Para a escola foram destacados vários agentes e os alunos vão também ter acompanhamento psicológico em caso de necessidade.