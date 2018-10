Vídeo no Twitter mostra momento em que escada rolante apinhada começa a andar a grande velocidade

Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas quando uma escada rolante numa estação de metro em Roma acelerou subitamente. Os feridos são, na sua maioria, adeptos do CSKA de Moscovo, que iam a caminho do estádio para assistir ao jogo da Liga dos Campeões contra o AS Roma