“Grab them by the pussy”. Homem invoca palavras de Trump ao ser detido por apalpar mulher

O voo para a cidade de Albuquerque, nos EUA, tinha apenas começado há 15 ou 20 minutos, quando a passageira C.W. sentiu uma mão a tocar no seu peito direito. O homem, de 49 anos, agora acusado de contacto sexual abusivo, invocou às autoridades que podia fazê-lo porque “o presidente dos EUA disse que não havia problema em agarrar as mulheres pelas suas partes íntimas”. Estas palavras constam da queixa crime que o agressor vai enfrentar e que é punível com uma pena máxima de dois anos de prisão e cerca de 220 mil euros de multa.

Recorde-se que, em 2005, numa conversa que foi tornada pública pelo jornal The Washington Post há dois anos, Donald Trump disse ao seu interlocutor que quando se é famoso “pode-se fazer tudo” que “elas deixam”. E, na mesma linguagem vulgar, acrescenta que quando conhece mulheres bonitas se sente autorizado a “agarrá-las” pelas partes genitais (“Grab them by the pussy”, foi a frase de Trump).

O caso aconteceu no último domingo no voo interno da Southwest Airlines, Houston para Albuquerque. A mulher adormeceu e, passados uns minutos, sentiu que uma mão a mexer-lhe na linha do soutien, contou às autoridades. Pensou tratar-se de um toque involuntário, mas passados 30 minutos aconteceu de novo e com mais detalhes. A passageira confrontou de imediato o homem, que estava no assento atrás do seu.

A mulher pediu para mudar de lugar até ao fim do voo, o que lhe foi concedido, e as autoridades foram chamadas para tomar medidas assim que o avião aterrasse.

O homem foi detido pelo FBI e, quando estava a ser transportado para ser ouvido, invocou a frase de Donald Trump, conta o The Washington Post.