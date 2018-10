Furacão apagou ilha havaiana do mapa

Imagens de satélite divulgadas pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos mostram a faixa de areia branca quase inteiramente desaparecida depois do furacão Walaka que passou pelas ilhas do noroeste do Havai como uma potente tempestade de categoria 3 no início deste mês.

Antes e depois

A East Island era a segunda maior ilha do atol French Frigate Shoals e abrigava espécies como a foca-monge-do-havai, em grave perigo de extinção e a também ameaçada tartaruga verde, além de várias espécies de aves marinhas.

Segundo os meios de comunicação norte-americanos, a aproximação da tempestade obrigou à evacuação de sete investigadores que estavam no atol precisamente para estudar as tartarugas locais.

Ao Huffington Post, Charles Littnan, diretor da Administração Oceânica e Atmosférica dos EUA, avança que, provavelmente, vai demorar vários anos até se conseguir perceber o que a perda da ilha representa para estas espécies.

Athline Clark, o superintendente da reserva marinha de Papahanaumokuakea, descreve as imagens de satélite como "impressionantes" e concorda que embora as implicações a longo prazo não sejam ainda claras, o desaparecimento da ilha vai ter efeitos significativos nos ciclos de reprodução futuros..