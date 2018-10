Londres pode ficar submersa em caso de subida do nível do mar

A capital britânica está entre as cidades identificadas no relatório da ONG Christian Aid como em risco de inundações graves, com consequência dramáticas, em caso de subida do nível da água do mar, na squência do aquecimento global.

Em linha com o relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC), que defende que limitar o aquecimento a 1,5ºC pode reduzir a subida do mar em 10 centímetros, este documento alerta que se este limite não for alcançado, o nível da água pode aumentar 40 centímetros. No caso de cidades como Londres, Houston, Shangai ou Banguecoque, isto pode ter "consequências desastrosas", afetando milhões de pessoas, segundo a autora deste novo estudo, Kat Kramer, citada pela imprensa britânica.

O relatório refere-se às alterações climáticas como um "multiplicador de ameaças" em relação aos problemas já existentes nestas cidades costeiras, como a subsidência do solo, a captação de águas subterrâneas, a perda de proteções naturais e o peso das construções.

Londres, por exemplo, já está a usar a Barreira do Tamisa,o seu principal sistema contra inundações, seis ou sete vezes por ano, quando estava previsto fazê-lo duas a três.Já no caso de Banguecoque, o governo publicou um relatório há três anos a alertar que a cidade podia ficar submersa em 15 anos.