Passageiros travam deportação de homem acusado de violação em grupo

Yaqub Ahmed, 29 anos, foi colocado num voo do aeroporto londrino de Heathrow para a Turquia para ser deportado para a Somália, de onde é natural, depois de ser condenado por violação em grupo de uma jovem de 16 anos.

O caso é relato pelo The Mail on Sunday, que conta que Ahmed e outros três jovens atrairam uma desconhecida de 16 anos, que se tinha separado dos seus amigos durante uma saída à noite em Leicester Square, em agosto de 2007, para um apartamento no norte de Londres, argumentando que os amigos estavam lá à sua espera. Aí, violaram-na, mas foram apanhados porque os vizinhos, alertados pelos gritos da rapariga, chamaram a polícia. Os quatro jovens, com idades entre os 18 e os 20 anos, negaram o crime, apesar das provas de ADN, mas foram considerados culpados e sentenciados a nove anos de prisão.

Ahmed, que terá, segundo o Mail, recebido o estatuto de refugiado quando chegou ao Reino Unido, cumpriu pouco mais de quatro anos e recebeu ordem de deportação, o que o colocou num voo com destino a Istambul, na última terça-feira. No entanto, a sua deportação foi temporariamente travada por um grupo de passageiros, indignados e condoídos pela sua separação da família no Reino Unido.

"Estão a separá-lo da família", "tirem-no do avião", são algumas das frases ouvidas num dos vídeos do episódio a que o jornal teve acesso. As imagens mostram o jovem a agradecer enquanto é retirado do voo da Turkish Airlines, entre aplausos e gritos de apoio.

Agora, com a divulgação da história de Ahmed, multiplam-se as reações contrárias: que "todos os passageiros que interferiram deviam ter sido presos", "que agora vai sair muito mais caro deportar o homem num charter privado", entre insultos aos passageiros.

Segundo o Mail, crê-se que Ahmed está agora num centro de detenção para imigrantes, enquanto as autoridades britânicas tentam arranjar-lhe lugar noutro voo, mas o processo pode arrastar-se durante meses, sobretudo se os seus advogados interferirem.

Do grupo de detidos, Adnan Mohamud, também da Somália, recebeu o estatuto de refugiado no Reino Unido em 2002, e pensa-se que ainda estará em território britânico, enquanto o mais novo, Ondogo Ahmed, viajou para a Síria para se juntar ao Estado Islâmico, poucos meses depois de sair da prisão, tendo morrido pouco depois.

Este caso segue-se a outro, muito mediático, que ocorreu em julho, quando uma jovem sueca travou a deportação de um afegão candidato a asilo. O episódio foi transmitido em direto para a o Facebook e não tardou a tornar-se viral. Um mês depois, um piloto da Turkish Airlines recusou-se a descolar de Heathrow depois de um grupo de ativistas o ter convencido de que o imigrante a bordo seria decapitado pelos talibãs se fosse deportado para o Afeganistão.