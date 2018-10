Melania Trump explica, finalmente, a história do casaco do "Não quero saber"

Quando a forma como as crianças eram separadas dos pais que tentavam entrar nos Estados Unidos fazia manchetes em todo o mundo, Melania Trump visitou um centro de acolhimento no Texas, envergando, durante a viagem, um casaco que tinha estampada nas costas a frase "I really don't care, do u?" (Eu não quero saber, tu queres?).

A polémica escolha fez correr muita tinta mas, na altura, a primeira dama limitou-se a fazer saber, através da sua porta-voz, que era "apenas um casaco", sem "nenhuma mensagem escondida". "Espero que depois da importante visita de hoje ao Texas, os media não escolham focar-se no seu guarda-roupa", disse, então, Stephanie Grisham.

Agora, no entanto, numa longa entrevista à ABC News, Melania Trump diz que o casaco era um recado aos seus críticos: que não iam impedi-la de "fazer o que achava certo".

"Foi uma espécie de mensagem, sim", afirmou.

A primeira dama acrescentou ainda que fez questão de voltar a usar a mesma peça no voo de regressa a Washington depois de ver "como os meios de comunicação estavam obcecados com ela".