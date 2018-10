Há um novo vídeo na Internet sobre o momento em que o tsunami atingiu Palu e é arrepiante

Um novo vídeo, publicado no Instagram, mostra o momento em que, no dia 28 de setembro, a ilha de Celebes, na Indonésia, foi atingida por um tsunami, depois de um sismo de magnitude 7,5 na escala de Richter.

As autoridades revelaram que o número de vítimas mortais já ultrapassa os dois mil, mas estimam que estão ainda cinco mil pessoas presas nos escombros. As operações de busca por sobreviventes continuam, quase duas semanas depois do dia dfatídico, apesar da pouca esperança de encontrar sobreviventes.