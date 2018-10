Bolsonaro e Haddad na segunda volta

Neste domingo, 147 milhões de brasileiros foram as urnas para escolher um novo Presidente, membros do Parlamento (Câmara dos Deputados e Senado), além de governadores e legisladores regionais em todo o país, numa eleição marcada por uma forte polarização entre a extrema-direita, com o candidato do Partido Social Liberal (PSL) Jair Bolsonaro, e a esquerda através de Fernando Haddad, em representação do Partido dos Trabalhadores (PT).

Com 96% das secções de voto apuradas Bolsonaro, que liderou as sondagens ao longo de toda a disputa eleitoral, obteve 46,66% dos votos, contra os 28,43% de Haddad.

O sistema de voto foi feito através de urnas eletrónicas. Durante este domingo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmou que teve de proceder à substituição de 964 urnas eletrónicas por todo o país, devido a problemas que apresentaram.

As urnas foram trocadas por outras da mesma tipologia, não havendo registo de votação manual em nenhuma secção de voto.

Caso nenhum candidato atinja este domingo a marca de 50% dos votos válidos, haverá uma segunda volta com os dois primeiros colocados, que está marcada para o dia 28 deste mês.