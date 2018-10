Pássaros alcoolizados na origem de grande agitação em cidade do Minnesota

As autoridades de Gilbert explicam que as geadas precoces levaram as bagas a fermentar mais cedo do que o normal e que os pássaros, sobretudo os mais jovens, não estão a conseguir eliminar as toxinas. O resultado é um número significativo de aves que "parecem alcoolizadas".

Num comunicado publicado esta semana no Facebook, a polícia diz estar a receber vários relatos de aves a ir contra janelas e carros, mas garante que não é caso para chamar as autoridades, uma vez que "devem ficar sóbrias passado pouco tempo".

A nota termina com uma sugestão aos residentes: Ligar para a polícia sim, mas só em caso de, por exemplo, verem o Woodstock a empurrar o Snoopy para fora da sua casota sem razão aparente, o Popas a conduzir um veículo sem cumprir as regras de segurança ou o Tweety a meter-se em sarilhos...

O post recebeu vários comentários, com os utilizadores a agradecer a explicação para o estranho comportamento dos pássaros e a dar conta de alguns exemplos, como é o caso de uma mulher relata que só esta semana já atropelou sete.