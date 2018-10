"Ela não está a pensar. Ela nunca pensa". Trump insulta jornalista durante conferência de imprensa

Ladeado por vários elementos da sua Administração, Donald Trump falou aos jornalistas, na segunda-feira, no Jardim das Rosas da Casa Branca, sobre as relações comerciais dos Estados Unidos. Mas o que está a dar que falar é a forma como se dirigiu à correspondente da ABC News Cecilia Vega.

O Presidente norte-americano começou por sugerir que a repórter estava em "choque" só por lhe ter dado a oportunidade de lhe colocar uma quuestão, ao que a jornalista respondeu: "Não, não estou. Obrigada, Sr. Presidente."

Mas Trump não ficou por ali e continuou: "Não faz mal. Eu sei que não está a pensar. Nunca pensa."

Com o episódio a tornar-se viral nas sociais, multiplicaram-se as críticas às palavras do Presidente, a par com os aplausos à postura da profissional.

Um outro momento, também sem qualquer relação com o tema da conferência de imprensa, marcou igualmente o evento: Quando Kaitlan Collins, da CNN, tentou questionar Trump sobre os abusos sexuais alegadamente cometidos por Brett Kavanaugh, que viu suspensa a sua nomeação como juiz do Supremo Tribunal, o Presidente cortou-lhe a palavra e ordenou que lhe fosse retirado o microfone.