Nobel da Medicina: Uma descoberta elegante

Milhares de pessoas em todo o mundo devem a vida a James P. Allison e a Tasuku Honjo. Os dois cientistas, que acabaram de receber o Nobel da Medicina de 2018, desvendaram o mecanismo que está na base da mais promissora linha de ataque ao cancro dos últimos anos, a dita imunoterapia.

A identificação de duas moléculas do sistema imunitário, a CTLA-4 e a PD1, permitiu o desenvolvimento de novos medicamentos - aprovados em quase todo o mundo, incluindo Portugal - que se baseiam na utilização dos recursos do próprio organismo para combater a doença. Quando tudo está a funcionar em pleno, o nosso sistema imunitário é capaz de detetar as células malignas, eliminando-as e evitando o cancro de progredir. Só que algumas células doentes são capazes de tirar partido do sistema natural de controle das defesas, uma espécie de travão que nos protege das doenças autoimunes e permite a gravidez, por exemplo, para escapar e proliferar. Na prática, o que estes novos medicamentos fazem é destravar o travão, deixando o corpo atuar e eliminar as células indesejáveis.

Os primeiros resultados positivos surgiram na área do melanoma, sendo a evolução dos doentes tão surpreendente que alguns médicos começaram mesmo a usar a expressão "revolução." De um tipo de cancro particularmente agressivo e com muito poucas opções terapêuticas, passámos para uma realidade em que existem doentes em remissão e a viver livres de doença por mais de uma década.

Do tratamento do melanoma, a imunoterapia passou também a ser usada no cancro do pulmão e noutros tumores sólidos, com resultados também muito positivos.

Helena Soares, investigadora do CEDOC (Centro de Estudos de Doenças Crónicas da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa), estuda estas mesmas moléculas, em particular o seu envolvimentos em doenças autoimunes e na infeção por VIH. "O sistema imunitário tem de estar controlado para não atacar as nossas próprias células", esclarece, que é o que acontece numa doença autoimune, como a esclerose múltipla ou a artrite reumatóide. Podemos pensar que num extremo, de travão a fundo, surge o cancro ou infeções como a provocada pelo VIH, no outro extremo, de rédea solta, temos as doenças autoimunes em que o sistema imunitário, desgovernado, ataca até o próprio organismo que deveria proteger.

"Este prémio Nobel veio realçar a importância de compreender o sistema imunitário, em que há tantas nuances na manutenção do equilíbrio. É um sistema que funciona de uma forma muito elegante", nota a cientista. Na verdade, nos últimos anos temos assistido a um ressurgimento do interesse por esta área. Uma notoriedade alcançada também graças ao prémio Nobel de 2011 [atribuído a cientistas que também estudaram a ativação do sistema imunitário].

"É relevante que este ano tenha sido atribuído a uma investigação com forte aplicabilidade", sublinha Helena Soares, visivelmente satisfeita com a decisão da Academia Sueca.