Controlador de tráfego aéreo ajuda avião a descolar durante o sismo da Indonésia e morre a tentar salvar-se

O jovem de 21 anos está a ser homenageado pelo seu ato heróico no dia do terramoto devastador na Indonésia: Primeiro, concluiu a tarefa que tinha em mãos quando a terra começou a tremer - ajudar um avião a levantar voo - e só depois saltou da torre, que já colapsava

Anthonius Gunawan Agung estava de serviço num aeroporto perto da cidade de Palu, na sexta-feira passada, quando o sismo de magnitude 7.5 na escala de Richter atingiu a ilha indonésia de Sulawesi.

A terra começou a tremer no momento em que ajudava a descolagem de um avião da Batik Air, mas o jovem controlador de tráfego aéreo não abandonou o seu posto. "Batik 6231, a pista 33 está livre para a descolagem", foram as suas últimas palavras dirigidas ao piloto do aparelho, segundo o relato deste no Instagram.

Com o avião de passageiros no ar, Anthonius Gunawan Agung saltou da torre que já tinha começado a cair, mas acabaria por morrer na sequência das lesões provocadas pelo impacto.

Icoze Ezoci, o piloto, não tem dúvidas: Mais 30 segundos e o aparelho não teria conseguido descolar.

"Quando se deu o sismo, ele estava a dar autorização ao Batik Air para descolar e esperou que o avião estivesse no ar em segurança antes de finalmente sair da sua cabine", corrobora Yohanes Harry Sirait, porta-voz do serviço de controlo de tráfego aéreo do país.