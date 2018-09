Stormy Daniels conta tudo sobre o caso com Donald Trump: "O sexo menos impressionante que já tive"

Esta história ainda só vai a meio. Stormy Daniels, a atriz pornográfica que, alegadamente, teve um caso com Donald Trump, lançou agora um livro onde conta todos os detalhes do seu envolvimento com o presidente americano, no ano de 2006.

Denominado Full Disclosure, que, em português, pode ser traduzido por Toda a Verdade, o livro conta não só pormenores sexuais dos dois como também descreve o que Stormy diz terem sido os pensamentos de Trump relativamente à presidência, escrevendo que ele não tinha vontade de ser presidente.

O jornal britânico The Guardian teve acesso a uma cópia desse livro, que promete ser polémico. Nele, a atriz conta que teve o "sexo menos impressionante" da sua vida e fala do "pénis incomum" de Trump, "com uma enorme cabeça de cogumelo, a fazer lembrar uma das personagens da série de jogos Mario", o Toad.

Todo o livro gira em torno da decisão da atriz, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, de não manter em segredo o caso com o presidente americano, com o obejtivo de se proteger a si e à filha, depois de, supostamente, ter sido subornada em 2011, num parque de estacionamento, pelo advogado de Trump.

Stormy conta que, dias antes da campanha eleitoral para as presidenciais norte-americanas, recebeu um pagamento de 130 mil dólares (cerca de 105 mil euros) para se manter em silêncio.

Mas, já este ano, a atriz quis anular o acordo feito com o advogado do presidente na altura, para poder falar sobre a relação que manteve com este.

No livro, a atriz conta alguns casos relacionados com a política a que assistiu durante o seu envolvimento com Trump. Stormy diz que, durante as eleições presidenciais de 2008, Donald Trump recebeu um telefonema de Hillary Clinton, com quem iria disputar, anos mais tarde, a presidência americana.

Nessa altura, Barack Obama e Hillary Clinton eram os nomes da candidatura democrata, e a sua disputa era acirrada. "Ele teve toda uma conversa sobre a disputa e mencionava repetidamente 'o nosso plano'…", conta a atriz. Apesar disso, Stormy diz que Trump não estava, realmente, interessado naquele telefonema.

O livro, que tem lançamento previsto para o fim do mês, também fornece detalhes sobre a infância da atriz na Louisiana, incluindo uma história de abuso sexual com que supostamente lidou quando tinha apenas nove anos de idade.