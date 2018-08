Região da Nova Zelândia está determinada a acabar com todos os gatos

A proposta para "controlo de pragas" do conselho regional do ambiente de Southland, o organismo governamental responsável pela gestão dos recursos naturals da região, prevê que todos os donos de gatos em Omaui tenham de castrar, colocar um microship e registar os seus animais junto das autoridades locais. Depois, quanto esse gato morrer, não podem ter outro.

A medida radical visa proteger a vida selvagem nativa, com os felinos a serem "acusados" de caçar aves, insetos e répteis. "Estão a fazer bastantes estragos", afirmou Ali Meade, responsável pela área da Biosegurança, em declarações ao Newshub

A proposta não está ser bem acolhida pela população, que vai avançar com uma petição, mas conta com o apoio de uma associação local. "A vida selvagem nativa está a desaparecer rapidamente no país e sítios como este, onde as pessoas ainda vivem e gostam e ouvem o cantor dos pássaros são poucos", defende o presidente da Omaui Landcare Charitable Trust, John Collins, ao Otago Times.

Ouvida pelo mesmo jornal, uma residente de Omaui, Nico Jarvis, lembra que os gatos são uma forma de controlar o "intenso problema de roedores na área". "Se eu não posso ter um gato, quase não é saudável para mim viver na minha casa", conclui.