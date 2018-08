Hotel evacuado no Egito depois da morte misteriosa de casal britânico

Por "precaução", a agência de viagens Thomas Cook, que tinha organizado as férias de John e Susan Cooper, de Lancashire, está a transferir os seus clientes para outros hotéis, depois da morte do casal em circunstâncias "que ainda não são claras", no Hotel Steigenberger Aqua Magic, em Hurghada. Ao todo, estão a ser transferidos 301 turistas, a quem é também oferecida a possibilidade de regressar ao Reino Unido.

Em comunicado, a agência adianta que tem também recebido informações sobre um aumento dos casos de doença entre os hóspedes daquele resort.

A filha do casal britânico já veio a público, entretanto, afirmar que os pais estavam " em forma e saudáveis" antes da viagem. Kelly Ormerod, que estava de férias com os três filhos no mesmo local, diz-se "em choque absoluto" enquanto a família espera pelo resultado das autópsias.