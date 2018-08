Turista britânica resgatada depois de passar a noite no mar por ter caído de um cruzeiro

O cruzeiro estava ao largo da Croácia quando se deu o acidente. A passageira, de 46 anos, foi transportada para um hospital na cidade croata de Pula e encontra-se estável, depois de ter passado 10 horas no Mar Adrático, durante a noite.

Dado o alerta, um navio de resgate da Guarda Costeira encontrou-a a nadar, "exausta", nas palavras do capitão Lovro Oreskovic, não muito longe do local onde se julga que a britânica terá caído.

Em entrevista à cadeia de informação croata HRT, a turista, que se identificou como Kay, agradeceu aos "homens maravilhosos" que a salvaram, mas não explicou como caiu.

As circunstâncias do incidente estão a ser investigadas, com a empresa proprietária do navio a analisar as imagens das câmaras de segurança