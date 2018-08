Esta vai ser a maior, mais rápida e mais alta montanha russa de água do mundo

A Yukon Striker está a ser construída num parque de diversões do Canadá, que já tem 16 montanhas-russas, e a abertura está prevista para abril do próximo ano. Venha daí

Se gosta de adrenalina e não tem medo de alturas, daqui a pouco mais de seis meses, vai querer rumar ao Canadá para andar na mais alta, rápida e longa montanha russa do mundo, na categoria das que incluem água no seu percurso, de acordo com informações divulgadas pelo parque "País das Maravilhas".

Localizado na cidade de Vaughan, em Ontário, este parque temático promete uma experiência inesquecível para os futuros passageiros da Yukon Striker. Ao longo de três minutos e 25 segundos, vão ficar a uma altura de 75 metros e, antes da primeira descida, vai haver uma pausa de três segundos, para que consigam ter noção da altura a que se encontram. Depois disso, vão descer a uma velocidade que atinge os 130 km/hora.

Além disso, vão passar por um túnel subterrâneo e por uma lagoa artificial, percorrendo uma distância de 1105 metros. A montanha russa tem, no total, quatro inversões mas Peter Switzer, diretor de construção e manutenção do parque, diz à CBC Toronto que a maior atração das pessoas será, precisamente, a queda dos 75 metros.

"Quando se está nessa altura, a olhar para baixo, a lagoa parece um pequeno selo postal e as pessoas vão ficar a imaginar como é que vão conseguir encaixar lá o comboio", prevê Peter.

Desenhada pela companhia de design de montanhas russas suíça Bolliger & Mabillard, a montanha russa terá uma capacidade de 24 passageiros por comboios (vão ser três comboios no total, com três filas cada um).

A construção do Yukon Striker começou em janeiro deste ano, depois de ser planeada durante dez meses, e, segundo Peter Switzer, os trabalhos estão 70% completos. Apesar disso, ainda não há preços definidos para esta experiência, já que as obras ainda não estão concluídas.



De acordo com informações do site oficial do parque, o lançamento da Yukon Striker vai coincidir com o momento da abertura oficial do Frontier Canada, uma área de atração que tinha abertura prevista para 1981 mas nunca chegou a ser inaugurada.