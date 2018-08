Queda da ponte em Itália: Número de mortos sobe para 35, incluindo uma criança

O balanço de mortos na queda do viaduto na autoestrada 10 (A10), em Génova, no norte de Itália, aumentou para 35

Edoardo Rixi, vice-ministro das Infraestruturas e dos Transporte da Itália, descreve o desastre desta manhã como "a maior tragédia a envolver uma ponte desta importância na Europa nas últimas décadas".

O vice-ministro afirmou que pelo menos 20 veículos na ponte haviam caído no colapso do viaduto e que também pessoas em prédios debaixo da ponte estavam de alguma forma envolvidas no desastre.

A Sky TG24 informou que uma secção de 200 metros da ponte desabou sobre uma zona industrial e os bombeiros disseram à Associated Press que há preocupações com as linhas de gás.

De acordo com as autoridades, a queda da ponte Morandi ocorreu após uma violenta e repentina tempestade, tendo ocorrido o desabamento cerca das 12:00 (hora local, 11:00 horas em Lisboa).